Легковой автомобиль въехал в мемориал "Стена скорби"

Водителя госпитализировали. Сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах ДТП.

Водитель легкового автомобиля въехал в мемориал "Стена скорби" в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал столичной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел в 07:40 по московскому времени. Водитель Volkswagen Polo ехал по улице Маши Порываевой в направлении Академика Сахарова. Внезапно он не справился с управлением и врезался в мемориал "Стена скорби". В результате мужчина получил перелом обеих голеней и черепно-мозговую травму. На место происшествия приехала бригада скорой помощи. Мужчину госпитализировали. Сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах ДТП.

Напомним, что мемориал "Стена скорби" был открыт в октябре 2017 года.

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Видео: Telegram / LiveCorr