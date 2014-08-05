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На проспекте Героев водитель Volvo сбил 6-летнюю девочку
Сегодня, 13:45
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На проспекте Героев водитель Volvo сбил 6-летнюю девочку

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Девочка переходила дорогу вместе с родителями.

В Красносельском районе Петербурга накануне, 26 февраля, водитель иномарки сбил шестилетнюю девочку в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. .

Отмечается, что инцидент произошел примерно в 16:30 на проспекте Героев. За рулем Volvo находился 56-летний мужчина. Он сбил девочку, которая переходила дорогу со своими родителями.

Мужчина отвез девочку в больницу, у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, а также ушиб передней брюшной стенки и ссадину языка. Девочка была помещена в реанимацию.

В настоящий момент выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Piter.TV писал, что в Петербурге некоторые больницы с марта свернут ковидные койки. 

Фото: pixabay 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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