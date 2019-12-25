В Петербурге некоторые больницы с марта свернут ковидные койки

В 7 павильоне Ленэкспо закроется с марта 400 инфекционных коек.

С 1 марта закрывается в 7 павильоне Ленэкспо 400 инфекционных коек, а с 10 марта – еще 200 коек. Кроме того, 1 и 2 марта закрывается по 150 коек в пансионате "Заря". Об этом сообщает комздрав Петербурга.

В Городской психиатрической больнице № 3 им. И.И. Скворцова-Степанова с 1 марта закрываются 60 ковидных койко-мест.

С 5 марта в Городской больнице Святого Великомученика Георгия в штатный режим переводят 200 инфекционных коек в основном корпусе, прием пациентом по основным профилям также возобновится. С 8 марта возвращаются к штатной работе 200 инфекционных коек в Клинической больнице Святителя Луки. С 10 марта закроют 420 ковидных коек в Городской больнице №33.

В сообщении говорится, что в настоящий момент в коронавирусных стационарах Петербурга свободно около 38,7% коек.

Ранее Piter.TV писал, что в Петербурге до 2045 года появится кольцевая линия метро.

Фото: Piter.TV