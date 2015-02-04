В ковидном госпитале Петербурга закончились свободные койки

Учреждение рассчитано на 165 пациентов.

В ковидном госпитале при клинической больнице имени Святителя Луки в Петербурге не хватает коек для заболевших. Об этом заявил руководитель подразделения Сергей Забиров 21 декабря, передает РБК.

Учреждение рассчитано на 165 пациентов, и каждая из коек постоянно занята. Ситуация наблюдается в течение месяца.

В госпиталь попадают пациенты с тяжелой интоксикацией, коронавирусом, гриппом, вирусной и бактериальной формами пневмонии.

Антиковидные ограничения в Петербурге продлены до весны следующего года. Кроме того, введен масочный режим при проведении массовых мероприятий.

Ранее мы рассказывали о том, что количество госпитализаций с ОРВИ, гриппом и коронавирусом выросло на 25%. В больницах находятся сейчас более 44 тыс. зараженных.

Фото: Piter.TV