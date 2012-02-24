В Петербурге количество госпитализаций людей с вирусными инфекциями увеличилось почти на 25 процентов

В Северной столице ввели масочный режим в медицинских и социальных учреждениях города.

В Петербурге количество госпитализаций с ОРВИ, гриппом и COVID-19 выросло на 25 процентов. В больницах находятся сейчас более 44 тыс. зараженных. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора города.

За месяц заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 87 процентов, коронавирусной инфекцией стали болеть на 62 процента больше людей.

В Северной столице ввели масочный режим в медицинских и социальных учреждениях города. На массовых мероприятиях тоже нужно надевать маску.

В стационарах развернуто 2,8 тыс. коек. Занято 85 процентов мест. В городе для пациентов с коронавирусом развернули 410 дополнительных коек.

Ранее на Piter.tv: в Роспотребнадзоре рассказали петербуржцам, что можно и нельзя есть во время простуды.

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