В Роспотребнадзоре рассказали петербуржцам, что можно и нельзя есть во время простуды

Во время ОРВИ и гриппа часто пропадает аппетит, но есть всё равно нужно. Главное — полезное

Во время ОРВИ или гриппа часто пропадает аппетит, но в Роспотребнадзоре Санкт-Петербурга напоминают жителям, что в период болезни ни в коем случае нельзя забывать о правильном питании. Именно оно поможет организму быстро восстановиться.

Что можно есть и пить во время простуды:

— важно обеспечить организм достаточным количеством воды;

— бульон обеспечит организм высококачественным белком, витаминами и минералами, а также поможет восполнить жидкость;

— йогурт полезно употреблять, потому что это источник пробиотиков. Он нужен для поддержания микрофлоры во время болезни.

— витамин С поспособствует укреплению иммунитета. Найти его можно в перце, цитрусовых, киви, капусте и петрушке;

— любая листовая зелень содержит витамины А, С, Е и К, которые очень важны для работы иммунной системы. А, например, употребление всего одной порции брокколи в день обеспечит организм витаминами С, Е, кальцием и клетчаткой;

— имбирь и куркума из-за противовоспалительных свойств помогут облегчить симптомы простуды. Их достаточно добавить в чай или горячую воду с лимоном;

— хорошим источником некоторых иммуностимулирующих питательных веществ является овсянка.





При этом заболевшим не рекомендуют употреблять пищу с насыщенными жирными кислотами, то есть мясные и молочные продукты.

Ранее сообщалось, что в Северной столице дополнительно развернули 410 коек для заболевших коронавирусом.

Фото: Piter.tv