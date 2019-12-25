В Петербурге для пациентов с коронавирусом развернули 410 дополнительных коек

Всего в Северной столице для зараженных коронавирусной инфекцией и пневмониями выделено почти 2,8 тыс. коек.

В Петербурге развернули 410 дополнительных коек для зараженных коронавирусом. Общий коечный фонд составляет более 2,7 тыс. мест. Об этом сообщили в пресс-службе Комздрава города.

Новые койки для заболевших COVID появились в Госпитале для ветеранов войн. Уже сегодня инфекционное отделение принимает пациентов.

Всего в Северной столице для зараженных коронавирусной инфекцией и пневмониями выделено почти 2,8 тыс. коек, из них свободны 18,5 процентов.

За прошедшую неделю рост госпитализаций пациентов составил 12,6 % по сравнению с предыдущей неделей. Всего под медицинским наблюдением с пневмониями, с подозрением на COVID-19 и другими ОРВИ на 18.12.2023 находится 43 106 пациентов, из них более 40 тысяч лечатся амбулаторно. Пресс-служба Комздрава Петербурга

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Фото: Piter.tv