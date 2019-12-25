В Петербурге и Ленобласти за неделю зарегистрировали около 35 тыс. заболеваний гриппом и ОРВИ

В городе заболели более 22,6 тыс. человек, в области – свыше 11,9 тыс. жителей.

В Петербурге и Ленинградской области продолжается умеренный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом, сообщили в региональном Роспотребнадзоре 27 октября. За прошедшую неделю в городе заболели более 22,6 тыс. человек, в области – свыше 11,9 тыс. жителей. По результатам вирусологического мониторинга преобладают вирусы негриппозной этиологии.

Специалисты снова напоминают, что самое эффективное средство предупреждения заболеваний – вакцинация. В Северной столице против гриппа за семь дней привились почти 1,3 млн горожан (23% населения), в Ленобласти – 417 тыс. человек (21,1%). Прививка не гарантирует 100% защиты от вируса, но значительно снижает риски. Кроме того, вакцинация способствует созданию коллективного иммунитета.

Ранее мы рассказывали о том, что ОРВИ и грипп оставили без занятий 12 классов и девять групп детсадов в Петербурге.

Фото: Piter.TV