ОРВИ и грипп оставили без занятий 12 классов и 9 групп детсадов в Петербурге

В школах и детсадах Петербурга начали приостанавливать занятия из-за инфекций.

В Петербурге приостановили занятия в 12 школьных классах и работу 9 групп детских садов из-за распространения ОРВИ и гриппа. Данные о ситуации в образовательных учреждениях привели по состоянию на 20 октября.

В городском комитете по образованию сообщили, что оснований для введения карантинных мер во всех школах и детских садах пока нет.

Ограничения коснулись отдельных классов и дошкольных групп, где занятия временно прекратили на фоне роста заболеваемости.

Ранее в Петербурге возникли вопросы с поставками вакцины против гриппа в отдельные поликлиники. Подробнее об этой ситуации читайте в материале.

Фото: Piter.TV