В Петербурге ввели масочный режим при проведении массовых мероприятий

Масочный режим также введут в стационарных и амбулаторных медицинских организациях.

В Петербурге с 20 декабря ввели масочный режим для посещения массовых мероприятий. Соответствующее постановление подписала главный государственный санитарный врач Северной столицы Наталия Башкетова, оно опубликовано на сайте управления Роспотребнадзора по Петербургу.

Из документа следует, что носить СИЗ (маски) нужно "при организации и проведении массовых новогодних, спортивных, культурных мероприятий" работникам организаций и учреждений.

Масочный режим также введут в стационарных и амбулаторных медицинских организациях. В стационары запретят допускать посетителей за исключением тех, кто осуществляет уход за тяжелыми и лежачими пациентами.

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Фото: unsplash