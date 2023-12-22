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В Петербурге отменили масочный режим в медучреждениях
Сегодня, 20:05
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В Петербурге отменили масочный режим в медучреждениях

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При этом антиковидные ограничения в городе будут актуальны до 31 марта 2024 года.

Масочный режим в медицинских и социальных учреждениях в Петербурге отменяют с 22 февраля. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. 

Решение следует из постановления главного государственного санитарного врача по Петербургу Наталии Башкетовой, опубликованного в официальном tg-канале ведомства. Согласно документу, предыдущее постановление, которое действовало с 20 декабря, отменяется.

Кроме того, перестает действовать требование надевать маски при проведении массовых мероприятий в организациях и учреждениях. При этом антиковидные ограничения в городе будут актуальны до 31 марта 2024 года.

Ранее на Piter.TV: заболеваемость гриппом и ОРВИ в Петербурге выросла.

Фото: pxhere

Теги: масочный режим, медицинские учреждения, социальные учреждения
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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