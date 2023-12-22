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Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Петербурге выросла
Сегодня, 23:03
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Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Петербурге выросла

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По словам медиков, на прошлой неделе преобладали вирусы негриппозной этиологии.

В период с 5 по 11 февраля в Петербурге замечен рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 8,5%. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора 12 февраля.

По словам медиков, на прошлой неделе преобладали вирусы негриппозной этиологии: вирусы парагриппа, аденовирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы, сезонные коронавирусы и риновирусы.  

Отмечается снижение заболеваемости гриппом, доля которого в общей заболеваемости респираторными инфекциями составила менее 1,0%. У заболевших лабораторно выявлены вирусы гриппа А(H3N2) и гриппа В.

Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу

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Фото: Piter.TV

Теги: грипп и орви, заболеваемость гриппом, роспотребнадзор по петербургу
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Здоровье,

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