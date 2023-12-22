Попова рассказала об эффективности прививки от гриппа

Глава Роспотребнадзора оценила распространенные в стране штаммы.

Заболеваемость гриппом среди привитого населения от инфекционной болезни в 150 раз ниже, чем среди тех, кто прививку не сделал. Соответствующее заявление сделала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде для телеканала "Россия 24". Эксперт пояснила, что существующие вакцинные штаммы полностью совпадают с теми, которые циркулируют по стране.

Люди вакцинированные у нас практически не болеют. Те единичные случаи, которые мы видим, они протекают достаточно нетяжело, и заболеваемость среди привитых почти в 150 раз меньше, чем среди непривитых. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Попова сообщила о высоком риске появления нового вируса гриппа в мире.

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