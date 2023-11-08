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Попова сообщила о высоком риске появления нового вируса гриппа в мире

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По ее словам, за последние 1,5 года были зафиксированы случаи заражения людей вирусом гриппа птиц в ряде стран.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о высоком риске появления нового вируса гриппа в мире. Об этом она заявила во время доклада на правительственном часе в Совете Федерации.

По ее словам, есть вероятность появления нового высокопатогенного вируса гриппа. Попова отметила, что за последние 1,5 года были зафиксированы случаи заражения людей вирусом гриппа птиц в ряде стран. К ним относятся Великобритания, Испания, Вьетнам, Китай, США, а также государства Южной Америки.

Ранее Попова заявила, что заболеваемость ковидом в России находится на подъеме.

Видео: Совет Федерации

Теги: анна попова, вирус гриппа, риск, роспотребнадзор
Категории: Лента новостей, Новости России,

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