По ее словам, за последние 1,5 года были зафиксированы случаи заражения людей вирусом гриппа птиц в ряде стран.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о высоком риске появления нового вируса гриппа в мире. Об этом она заявила во время доклада на правительственном часе в Совете Федерации.

По ее словам, есть вероятность появления нового высокопатогенного вируса гриппа. Попова отметила, что за последние 1,5 года были зафиксированы случаи заражения людей вирусом гриппа птиц в ряде стран. К ним относятся Великобритания, Испания, Вьетнам, Китай, США, а также государства Южной Америки.

Ранее Попова заявила, что заболеваемость ковидом в России находится на подъеме.

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