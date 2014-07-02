Попова заявила, что заболеваемость ковидом в России находится на подъеме

Глава Роспотребнадзора назвала наиболее "опасные" регионы.

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России находится на подъеме. Соответствующее заявление в ходе выступления на правительственном часе в верхней палате парламента сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Чиновница объяснила законодателям, что преимущественно болезнь распространяется в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. В этих регионах зарегистрировано 31 процент от всех пациентов с ковидом.

У нас эпидситуация с коронавирусом сегодня на подъеме, наличие удвоения числа еженедельно зарегистрированных случаев с начала октября свидетельствует об этом. Анна Попова, глава Роспотребнадзора РФ

Роспотребнадзор обеспечил полное импортозамещение тест-систем для диагностики инфекций.

Фото и видео: Совет Федерации