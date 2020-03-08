Роспотребнадзор обеспечил полное импортозамещение тест-систем для диагностики инфекций

Анна Попова сообщила об уровне диагностики заболеваний.

Роспотребнадзор обеспечил полное импортозамещение тест-систем для диагностики инфекционных заболеваний в стране. Соответствующее заявление в ходе выступления на правительственном часе в верхней палате парламента сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Чиновница пояснила законодателям, что питательные и диагностические средства для микробиологических исследований замещены отечественными аналогами на 80%.

Научными организациями Роспотребнадзора обеспечено стопроцентное импортозамещение производства отечественных тест-систем для диагностики инфекционных болезней. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

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