Роспотребнадзор обеспечил полное импортозамещение тест-систем для диагностики инфекций

Роспотребнадзор обеспечил полное импортозамещение тест-систем для диагностики инфекционных заболеваний в стране. Соответствующее заявление в ходе выступления на правительственном часе в верхней палате парламента сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Чиновница пояснила законодателям, что питательные и диагностические средства для микробиологических исследований замещены отечественными аналогами на 80%.
Научными организациями Роспотребнадзора обеспечено стопроцентное импортозамещение производства отечественных тест-систем для диагностики инфекционных болезней.
Анна Попова, глава Роспотребнадзора
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Фото и видео: Совет Федерации
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