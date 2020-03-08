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Роспотребнадзор обеспечил полное импортозамещение тест-систем для диагностики инфекций

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Анна Попова сообщила об уровне диагностики заболеваний.

Роспотребнадзор обеспечил полное импортозамещение тест-систем для диагностики инфекционных заболеваний в стране. Соответствующее заявление в ходе выступления на правительственном часе в верхней палате парламента сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Чиновница пояснила законодателям, что питательные и диагностические средства для микробиологических исследований замещены отечественными аналогами на 80%. 

Научными организациями Роспотребнадзора обеспечено стопроцентное импортозамещение производства отечественных тест-систем для диагностики инфекционных болезней.

Анна Попова, глава Роспотребнадзора

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Фото и видео: Совет Федерации

Теги: анна попова, импортозамещение, роспотребнадзор, тест-системы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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