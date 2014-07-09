СК возбудил дело после массового отравления детей в Подмосковье

От ротавируса в регионе пострадали 20 несовершеннолетних.

Российские специалисты из регионального управления Следственного комитета возбудили уголовное дело (по статье 238 УК РФ) по факту отравления 20 детей в кадетском училище в Луховицах Московской области. Пресс-служба надзорного ведомства уточнила, что причиной инцидента стала ротавирусная инфекция. ЭКсперты изучают условия оказания услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни и здоровья. Проверку по факту организовала и Луховицкая городская прокуратура.

Запланирован осмотр места, допросы руководства училища и детей. Сведения о произошедшем направлены в Роспотребнадзор, с которым планируется провести следственные действия. пресс-служба СК РФ по региону

Жительницу Приморья подозревают в убийстве четырехлетнего сына.

Фото и видео: Telegram / ГСУ СК По Московской области