СК возбудил дело после массового отравления детей в Подмосковье

Российские специалисты из регионального управления Следственного комитета возбудили уголовное дело (по статье 238 УК РФ) по факту отравления 20 детей в кадетском училище в Луховицах Московской области. Пресс-служба надзорного ведомства уточнила, что причиной инцидента стала ротавирусная инфекция. ЭКсперты изучают условия оказания услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни и здоровья. Проверку по факту организовала и Луховицкая городская прокуратура.
Запланирован осмотр места, допросы руководства училища и детей. Сведения о произошедшем направлены в Роспотребнадзор, с которым планируется провести следственные действия.
пресс-служба СК РФ по региону
Жительницу Приморья подозревают в убийстве четырехлетнего сына.
Фото и видео: Telegram / ГСУ СК По Московской области
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