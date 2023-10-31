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Жительницу Приморья подозревают в убийстве четырехлетнего сына

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Женщина ранее проходила лечение из-за расстройства психики.

Уголовное дело возбуждено на территории Приморского края по факту гибели четырехлетнего ребенка. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы Следственного комитета по РФ. Известно, что в трагедии подозревается 45-летняя мать жертвы, которая проходила лечение расстройства психики. Специалисты из надзорного ведомства пояснили, что в ночь на 31 октября 2023 года подозреваемая взяла нож и нанесла им множественные удары по телу спящего ребенка. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 и части 1 статьи 293 УК РФ.

Ранее женщина проявляла признаки расстройства психики и проходила соответствующее лечение, будет дана правовая оценка действию (бездействию) должностных лиц медицинского учреждения, в котором проходила лечение подозреваемая.

пресс-служба СК РФ по региону

Напомним, что тело ребенка с признаками насильственной смерти в виде колото-резаных ран было найдено во вторник в частном доме по улице Демьяна Бедного в городе Владивостоке.

Организатор противоправных действий в Петербурге объявлен в международный розыск.

Фото и видео: Следственный комитет России

Теги: владивосток, приморский край, регионы, следственный комитет, убийство
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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