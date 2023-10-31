Жительницу Приморья подозревают в убийстве четырехлетнего сына

Женщина ранее проходила лечение из-за расстройства психики.

Уголовное дело возбуждено на территории Приморского края по факту гибели четырехлетнего ребенка. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы Следственного комитета по РФ. Известно, что в трагедии подозревается 45-летняя мать жертвы, которая проходила лечение расстройства психики. Специалисты из надзорного ведомства пояснили, что в ночь на 31 октября 2023 года подозреваемая взяла нож и нанесла им множественные удары по телу спящего ребенка. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 и части 1 статьи 293 УК РФ.

Ранее женщина проявляла признаки расстройства психики и проходила соответствующее лечение, будет дана правовая оценка действию (бездействию) должностных лиц медицинского учреждения, в котором проходила лечение подозреваемая. пресс-служба СК РФ по региону

Напомним, что тело ребенка с признаками насильственной смерти в виде колото-резаных ран было найдено во вторник в частном доме по улице Демьяна Бедного в городе Владивостоке.

Организатор противоправных действий в Петербурге объявлен в международный розыск.

Фото и видео: Следственный комитет России