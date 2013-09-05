Организатор противоправных действий в Петербурге объявлен в международный розыск

Следствие предъявило заочное обвинение Туралу Мамедову.

Следственный комитет по Санкт-Петербургу ведет расследование уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 213, пункту "а" части 2 статьи 282 УК РФ. Речь идет о хулиганстве, а также возбужден ии ненависти или вражды. Пойманы 11 молодых людей, среди которых находятся уроженцы из Азербайджана и Таджикистана. Сейчас все подозреваемые находятся под стражей. Из них восьмерым предъявлено обвинение, а остальные его дождутся в ближайшее время.

Следователями продолжается проведение следственных действий, направленных на установление местонахождения других соучастников, а также возможных дополнительных эпизодов их преступной деятельности. пресс-служба СК РФ

Специалисты заметили, что в текущем году банда, действуя совместно по предварительному сговору, грубо нарушила общественный порядок, напала на местное население, а также занималась провокацией массовых драк в общественных местах. Установлено, что организатором ОПГ стал Турал Мамедов 2005 года рождения, который в текущий момент скрывается от органов следствия. Судебная инстанция удовлетворила в его отношении меру пресечения в виде ареста (заочно). Мужчине предъявлено обвинение, он объявлен в международный розыск. Оперативники провели обыски по местам возможного нахождения соучастников, а также на заводе, ресторанах и в спортивном клубе. Один из объектов находится на территории Ленобласти.

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Фото и видео: Следственный комитет РФ