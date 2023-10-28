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Суд Москвы арестовал мужчину, который убил мать

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Мужчина обезглавил жертву и закопал останки на улице.

Нагатинский суд города Москвы арестовал мужчину, который, предположительно, убил свою мать.  Трагедия произошла в квартире, расположенной в южной части российской столицы. Изначально злоумышленник лишил жизни родительницу, а спустя три недели обезглавил труп. Далее останки были закопаны в двух ящиках на улице. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы региональной прокуратуры в социальных сетях. Ранее следственный комитет упоминал о том, что правоохранительные органы задержали подозреваемого.

С учетом позиции Нагатинской межрайонной прокуратуры суд заключил под стражу мужчину, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью своей матери, повлекшего ее смерть.

пресс-служба прокуратуры

История открылась общественности в тот момент, когда фигурант расследования в алкогольном опьянении проговорился о содеянном знакомому, а тот, в свою очередь, рассказал об этом сотрудникам полиции. В отношении москвича возбкждено уголовное дело по статье за причинение  тяжкого вреда здоровью человека, повлекшего смерть (части 4 статьи 111 УК РФ).

Верховный суд отклонил иск петербуржцев-противников КРТ.

Фото и видео: Telegram / Прокуратура Москвы

Теги: москва, прокуратура, убийство
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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