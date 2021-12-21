Антиковидные ограничения в Санкт-Петербурге продлили до весны 2024 года

Заболеваемость коронавирусом в Петербурге за последний месяц составляет около 1,7 тыс. случаев за сутки

Действие антиковидных ограничений в Санкт-Петербурге, которые заканчивались 31 декабря 2023 года, продлили до 31 марта следующего года. Новое постановление о продление коронавирусных ограничений подписано до 31 марта, сообщает Смольный.

В Северной столице сохраняется запрет на проведение публичных мероприятий, если нет специальных согласований, а также жителям рекомендуют носить маски в общестенных местах.

Напомним, что за минувшие сутки в Петербурге коронавирусом заразились более 1,7 тыс. жителей. Шесть заболевших ушли из жизни, вылечились 244 пациента, а в реанимацию перевели 12 больных. К ИВЛ в настоящий момент подключены 35 человек.

Ранее сообщалось, что углублённая диспансеризация после коронавируса затронула почти 500 тыс. петербуржцев.

Фото: Piter.tv