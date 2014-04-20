В Петербурге коронавирус нашли у 1,7 тыс. жителей

Скончались шесть зараженных. За сутки выписались 244 человека.

За минувшие сутки в Петербурге коронавирусом заразились более 1,7 тыс. горожан. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города со ссылкой на ежедневную эпидемиологическую справку 15 декабря.

Еще шесть зараженных ушли из жизни. Вылечились 244 пациента. В реанимацию перевели 12 больных. Еще 35 сейчас подключены к аппаратам ИВЛ.

В настоящее время пациентов с коронавирусом и пневмониями принимают в девяти городских стационарах. Общее количество коек составляет 2,5 тыс., из которых занято 2,2 тыс. кроватей.

На данный момент на амбулаторном лечении с подтвержденным коронавирусом или подозрением на него находятся 12,8 тыс. человек. Почти 12,5 тыс. пациентов получают бесплатную лекарственную терапию на дому.

Ранее на Piter.tv: углублённая диспансеризация после коронавируса затронула почти 500 тыс. петербуржцев.

Фото: Piter.tv