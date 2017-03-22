Углублённая диспансеризация после коронавируса затронула почти 500 тыс. петербуржцев

Статистика была озвучена в ходе IV международной конференции по вопросам противодействия COVID-19 и другим инфекционным заболеваниям.

В период с января по октябрь 2023 года 447 652 жителя Петербурга прошли углублённую диспансеризацию после перенесенного коронавирус. Показатель составляет 98,4% от годового плана. Об этом информирует пресс-служба вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева.

Статистика была озвучена в ходе IV международной конференции по вопросам противодействия COVID-19 и другим инфекционным заболеваниям в четверг, 7 декабря.

Кроме того, по словам главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой, циркуляция вируса не заканчивалась с момента официального прекращения пандемии 5 мая 2023 года по мнению специалистов ВОЗ. Таким образом, про профилактические меры забывать нельзя. Эргашев уточнил, что система здравоохранения Петербурга вынесла уроки из борьбы с коронавирусом в последние годы.

Ранее мы сообщили о том, что подведены итоги работы Службы "122" в Петербурге в ноябре 2023 года.

Фото: Piter.TV