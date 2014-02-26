Эксперты прокомментировали введение жестких ограничительных мер в Хакасии и Севастополе

Меры будут действовать с 30 октября по 7 ноября.

В Хакасии ввели комендантский час на период нерабочих дней. Антиковидные меры стали одними из самых строгих в стране. Решение прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Все учреждения будут закрыты с 22:00 до 06:00, а общественный транспорт прекратит свою работу, за исключением такси. Эксперты считают, что губернатор республики Валентин Коновалов принял чрезвычайные меры из-за того, что до этого борьба с коронавирусом была не организована.

Также строгие меры ввели в Севастополе. Там, по мнению экспертов, ситуация сложнее, так как город является туристическим центром. На неделю въезд в город будет разрешен только привитым туристам.

В обоих регионах мы видим экстраординарные меры, однако вводятся они по весьма разным мотивам. Занятно, что севастопольский губернатор Михаил Развожаев полтора месяца работал врио главы Хакасии. отметили эксперты.

Напомним, нерабочая неделя начнется в России 30 октября. При необходимости региональные власти могут продлить ее после 7 ноября.

Фото: ВКонтакте / Валентин Коновалов