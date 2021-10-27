В Хакасии ввели комендантский час на период нерабочих дней

Жителям региона запретят покидать свои дома с 22 часов вечера до шести утра.

В Хакасии из-за ухудшающейся обстановки с заболеваемостью COVID-19 введен комендантский час. Об этом на своей странице в социальной сети Instagram заявил глава республики Валентин Коновалов.

Данная мера вводится на период нерабочих дней, объявленных ранее президентом России Владимиров Путиным. Так, с 28 октября по 7 ноября от жителей Хакасии требуется не покидать свои дома с 22 часов вечера до шести утра. Исключение сделано для сотрудников предприятий с непрерывным циклом работы.

Нам всем придется нелегко. У кого-то упадут доходы, сорвутся планы. Все это очень важно и для каждого конкретного человека, и для предпринимателей – для всех нас. Но речь идет о жизнях. Валентин Коновалов, глава Хакасии

Также приостанавливается работа городского общественного транспорта в городах Абакан, Черногорск и Саяногорск. Водителям такси разрешено осуществлять свою деятельность, если у них есть сертификат о прохождении курса вакцинации от коронавируса или перенесенном менее шести месяцев назад назад заболевании.

Кроме того, по всему региону перестанут работать заведения общепита (смогут работать только навынос), сферы услуг и торговли. Под исключение попали аптеки и те магазины, которые продают товары первой необходимости и осуществляют дистанционную доставку.

В образовательных учреждениях Хакасии с 27 октября по 7 ноября будут введены каникулы.

Напомним, на прошлой неделе в ходе совещания с членами кабмина президент России Владимир Путин согласился объявить нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. Указ был подписан в этот же день. Глава государства подчеркнул, что зарплата работников в период выходных должна быть сохранена. При этом Путин призвал глав регионов при необходимости вводить нерабочие дни уже с 23 октября.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил контролировать ситуацию с вакцинацией в нерабочие дни.

Видео: ВК/Валентин Коновалов