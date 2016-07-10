Мишустин поручил контролировать ситуацию с вакцинацией в нерабочие дни

В России с 30 октября по 7 ноября введены нерабочие дни.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом, что главы субъектов в нерабочие дни должны контролировать ситуацию с вакцинацией и тестированием.

Напомним, что президент России Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября.

Мишустин подчеркнул при этом, что российские регионы могут вводить дополнительные меры в зависимости от ситуации на своей территории, а также увеличивать количестве нерабочих дней. Он сказал, что в некоторых субъектах такие решения уже были приняты.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с COVID-19 в столице остается напряженной.

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