Правительство направит 76,5 млрд рублей на выплаты по больничным

В России сейчас наблюдается непростая эпидемиологическая ситуация.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в четверг, 10 февраля, на заседании кабмина заявил, что в стране сейчас непростая эпидемиологическая ситуация, много заболевших. В результате появляется все больше людей, которые уходят на больничный. По этой причине правительство направит дополнительно более 76 млрд рублей на выплаты по больничным.

На выплату пособий по февральским листам нетрудоспособности и тем, которые будут выданы в первой половине марта текущего года, правительство дополнительно направит свыше 76,5 миллиарда рублей. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Мишустин отметил, что эти деньги помогут поддержать сбалансированность бюджета Фонда соцстрахования. Это необходимо для того, чтобы россияне смогли получить положенные им деньги вовремя и в полном объеме.

Ранее мы писали, что в январе профицит бюджета России составил около 125 млрд рублей.

Фото: government.ru