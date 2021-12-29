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Правительство направит 76,5 млрд рублей на выплаты по больничным
Сегодня, 13:41
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Правительство направит 76,5 млрд рублей на выплаты по больничным

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В России сейчас наблюдается непростая эпидемиологическая ситуация.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в четверг, 10 февраля, на заседании кабмина заявил, что в стране сейчас непростая эпидемиологическая ситуация, много заболевших. В результате появляется все больше людей, которые уходят на больничный. По этой причине правительство направит дополнительно более 76 млрд рублей на выплаты по больничным.

На выплату пособий по февральским листам нетрудоспособности и тем, которые будут выданы в первой половине марта текущего года, правительство дополнительно направит свыше 76,5 миллиарда рублей. 

Михаил Мишустин, премьер-министр России 

Мишустин отметил, что эти деньги помогут поддержать сбалансированность бюджета Фонда соцстрахования. Это необходимо для того, чтобы россияне смогли получить положенные им деньги вовремя и в полном объеме.

Ранее мы писали, что в январе профицит бюджета России составил около 125 млрд рублей. 

Фото: government.ru

Теги: выплаты по больничным, премьер-министр михаил мишустин, эпидемиологическая ситуация
Категории: Лента новостей, Новости России,

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