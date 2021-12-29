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В январе профицит бюджета России составил около 125 млрд рублей
Сегодня, 13:24
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shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

В январе профицит бюджета России составил около 125 млрд рублей

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В декабре - январе профицит составил 514,76 млрд рублей.

В январе 2022 года профицит российского бюджета составил 124,99 млрд рублей. Об этом сообщает Минфин.

В сообщении говорится, что в январе-декабре профицит бюджета равнялся 514.76 млрд рублей. Доходы бюджета составили 2,1 трлн рублей. Расходы составили около 1,96 трлн рулей за аналогичный период.

От ФНС в бюджет поступило около 1,5 трлн рублей. Это самый высокий показатель по поступившим доходам. Федеральная таможенная служба направила порядка 549,6 млрд рублей в бюджет, а другие федеральные органы – 82,3 млрд рублей.

Ранее мы писали, что повышенный налог принес в бюджет более 600 млрд рублей. 

Фото: pixabay 

Теги: профицит бюджета, российский бюджет, экономика россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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