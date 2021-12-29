Повышенный налог принес в бюджет более 600 млрд рублей

Реальные дополнительные поступления в бюджет составили 82,7 млрд рублей.

В Федеральной налоговой службе (ФНС) сообщили, что сбор повышенного налога с россиян принес в бюджет 636,4 млрд рублей. Речь идет про повышенный налог для россиян, годовой доход которых составляет более 5 млн рублей. Ставка составляет для них 15%, но облагается по этой ставке только та часть дохода, которая превышает 5 млн рублей. Об этом пишет РБК.

По информации издания, реальные доходы бюджета при этом составили 82,7 млрд рублей. Дело в том, что остальная часть денег, то есть 553 млрд рублей, пошли в регионы, которые они бы получили при старой системе налогообложения.

Отметим, что повышенный налог не распространяется на операции с единоразовым доходом. Это может быть как продажа имущества, так и страховые выплаты. Исключением является продажа ценных бумаг..

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