Пенсионеры могут лишиться надбавок к пенсии из-за сдачи жилья в аренду

Значительную часть владельцев жиль, которые сдают жилье в аренду, являются пенсионеры.

Эксперты из сферы недвижимости рассказали "Российской газете", что пенсионеры, сдающие в аренду жилье нелегально, могут лишиться надбавок к пенсии и несут ответственность по закону.

По информации "Инком-недвижимость", до пандемии коронавируса 43% сдающих квартиры Москве и 59% сдающих комнаты были пенсионерами. По словам экспертов, собственник, которые сдает квартиру и получает от этого доход, должен платить налоги. Если же квартира в аренду сдается нелегально, то нарушителю могут начислить пени и штраф в размере 20% и более от суммы неуплаченного налога. Могут привлечь также к административной ответственности.

Минимизировать налог пенсионер может, если станет самозанятым. При этом статуса работающего пенсионера у него не появится.

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