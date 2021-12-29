Банки усилят контроль за денежными операциями россиян

Это необходимо борьбы с нелегальными транзакциями.

Кабмин перед Центробанком России поставил задачу усилить контроль банков за денежными операциями россиян. Сделать это необходимо до конца ноября. Теперь кредитные организации будут оперативно выявлять подозрительные счета и отслеживать транзакции. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на дорожную карту правительства по регулированию криптовалют.

В сентябре 2021 года были утверждены методические рекомендации о повышении внимания банков к отдельным операциям россиян. Сейчас речь идет про внедрение этих рекомендаций. Кредитным организациям рекомендовано было оперативно выявлять счета, по которым операции проводятся с большим количеством граждан - более десяти в день и более 50 в месяц, а также более 30 трансакций с физлицами в день.

Значительные объемы операций тоже оказались под подозрением. Речь идет про более 100 тыс. рублей в день, а также более 1 млн рублей в месяц. Банки такие транзакции смогут блокировать, если будут основания для этого.

Как сообщил регулятор, данная работа не предполагает тотальный контроль за операциями физлиц и направлена на выявление нелегальных платежей, а также не затронет малый и средний бизнес.

Ранее мы писали, что власти оценили криптоактивы россиян в 16,5 трлн рублей.

Фото: cbr.ru