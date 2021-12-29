Власти оценили криптоактивы россиян в 16,5 трлн рублей

Это порядка 12% от общей капитализации криптовалютного рынка.

По оценке властей, россияне владеют криптовалютой на сумму 16,5 трлн рублей (214 млрд долларов). Это порядка 12% от общей капитализации криптовалютного рынка, пишет агентство Bloomberg.

Эти данные были рассчитаны в прошлом месяце путем анализа IP-адресов крупнейших пользователей криптобирж, а также другой информации, - сообщает агентство.

По данным портала CoinMarketCap, общая капитализация криптовалютного рынка в настоящий момент составляет 1,775 трлн долларов. Однако эксперты считают, что данная сумма может быть занижена, так как некоторые трейдеры свою деятельность скрывают.

Ранее мы писали, что Банк России предлагает запретить в стране выпуск, майнинг и обращение криптовалют.

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