Банк России предлагает запретить в стране выпуск, майнинг и обращение криптовалют

Регулятор также считает, что банки не должны вкладывать свои деньги в цифровые активы.

Центробанк предлагает запретить в РФ выпуск, майнинг и обращение криптовалют. По мнению регулятора, нельзя игнорировать нарастание рисков, которые связаны с криптоактивами с учетом того, что рубль не является резервной валютой. Информация об этом появилась в докладе на сайте ЦБ.

Центробанк предлагает внести несколько правок в законодательство. Кроме того, в ЦБ считают, что банки тоже не должны вкладывать свои деньги в цифровые активы и необходимо блокировать операции по покупке и продаже криптовалют за реальные деньги.

Для россиян предлагается ввести ответственность за покупки в криптовалюте. Сейчас на Россию приходится порядка 11% мощностей для майнинга биткоина. По объему добычи криптовалют страна находится на третьем месте.

Ранее в СМИ появилась информация, что Набиуллина якобы поддержала полный запрет криптовалюты в России под влиянием ФСБ.

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