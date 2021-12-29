СМИ: Набиуллина поддержала полный запрет криптовалюты в России под влиянием ФСБ

Спецслужбы эту идею могут продвигать, чтобы исключить возможность пожертвований для нежелательных организаций и СМИ.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина могла согласиться с курсом на полный запрет криптовалюты в РФ под влиянием ФСБ. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники.

По информации издания, спецслужбы могут продвигать идею полного запрета криптовалюты, чтобы была исключена возможность пожертований для нежелательных организация и СМИ, внесенных в реестр иностранных агентов.

При этом Bloomberg сообщает, что финансирование оппозиции и СМИ составляет незначительную долю активов, которые хранятся в 17 млн криптокошельков в стране. Общий объем криптовалют, которыми россияне владеюсь, оценивают в 7 трлн рублей или 92 млрд долларов.

Ранее Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ не планирует легализовывать биткоин, как это было сделано в Сальвадоре.

Фото: cbr.ru