ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых

Решение регулятора заранее прогнозировали большинство аналитиков.

В пятницу, 16 декабря, ЦБ РФ принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 7,5% годовых. Об этом сообщила глава финансового регулятора Эльвира Набиуллина.

Решение было принято Советом директоров Банка России. Такой результат заранее прогнозировали большинство финансовых экспертов и аналитиков.

Напомним, что в конце февраля произошло экстренное повышение ключевой ставки до рекордных 20% Шаг был направлен на сдерживание инфляционных показателей и снижения волатильности на фоне антироссийских санкций.

Постепенное снижение показателя началось весной. Уже 16 октября ставка составляла 7,5% годовых.

Ранее Набиуллина прокомментировала состояние мировой экономики.

Видео: YouTube / Банк России