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ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых

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Решение регулятора заранее прогнозировали большинство аналитиков.

В пятницу, 16 декабря, ЦБ РФ принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 7,5% годовых. Об этом сообщила глава финансового регулятора Эльвира Набиуллина.

Решение было принято Советом директоров Банка России. Такой результат заранее прогнозировали  большинство финансовых экспертов и аналитиков. 

Напомним, что в конце февраля произошло экстренное повышение ключевой ставки до рекордных 20% Шаг был направлен на  сдерживание инфляционных показателей и снижения волатильности на фоне антироссийских санкций. 

Постепенное снижение показателя началось весной. Уже 16 октября ставка составляла 7,5% годовых. 

Ранее Набиуллина прокомментировала состояние мировой экономики.

Видео:  YouTube / Банк России

Теги: ключевая ставка, председатель цетробанка эльвира набиуллина, цб рф, экономика
Категории: Лента новостей, Новости России,

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