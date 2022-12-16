ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых

В пятницу, 16 декабря, ЦБ РФ принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 7,5% годовых. Об этом сообщила глава финансового регулятора Эльвира Набиуллина.
Решение было принято Советом директоров Банка России. Такой результат заранее прогнозировали большинство финансовых экспертов и аналитиков.
Напомним, что в конце февраля произошло экстренное повышение ключевой ставки до рекордных 20% Шаг был направлен на сдерживание инфляционных показателей и снижения волатильности на фоне антироссийских санкций.
Постепенное снижение показателя началось весной. Уже 16 октября ставка составляла 7,5% годовых.
Ранее Набиуллина прокомментировала состояние мировой экономики.
Видео: YouTube / Банк России
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