Набиуллина прокомментировала состояние мировой экономики: мнение экспертов

Глава ЦБ подчеркнула, что ситуация смещается в сторону более жесткого сценария.

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина дала свою оценку ситуации в мировой экономике. Руководитель отметила, что ситуация начинает смещаться "в сторону если не глобального кризиса, то более жесткого варианта развития". Её слова прокомментировали авторы Telegram-канала "Мейстер".

Эксперты посчитали, что высказывание Набиуллиной было очень осторожным, но понятным. На данный момент в экономических процессах изменилось огромное количество параметров, поэтому уже можно говорить о приходе кризиса. При этом телеграмеры считают, что его последствия граждане почувствуют лишь со временем.

Но неспешность совсем не означает, что кризис может передумать и отмениться. Как будет выглядеть экономика по итогам — мы пока даже приблизительно не можем себе представить. авторы Telegram-канала "Мейстер"

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Фото: Центробанк