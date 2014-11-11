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Набиуллина озвучила прогноз годовой инфляции

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По словам главы Банка России, весной можно рассчитывать на показатель ниже 4%.

В ближайшие месяцы годовая инфляция в России будет идти на снижение. Весной показатель может понизиться на 4%. Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции 16 декабря.

Из ее расчета будут выходить самые тяжелые по темпам роста цен месяцы этого года. Когда инфляция очень волатильна ее годовой показатель мало говорит о ценовом давлении, поскольку перегружен прошлыми шоками.

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Также глава регулятора подчеркнула, что снижение инфляци  на 4% врял ли существенно повлияет на динамику цен здесь и сейчас. В большей мере представители ЦБ полагаются на прогноз и текущие показатели устойчивого ценового давления, добавила она. 

Ранее мы сообщили о том, что ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых.

Видео:  YouTube / Банк России

Теги: председатель цетробанка эльвира набиуллина, цб рф
Категории: Лента новостей,

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