Набиуллина озвучила прогноз годовой инфляции

В ближайшие месяцы годовая инфляция в России будет идти на снижение. Весной показатель может понизиться на 4%. Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции 16 декабря.
Из ее расчета будут выходить самые тяжелые по темпам роста цен месяцы этого года. Когда инфляция очень волатильна ее годовой показатель мало говорит о ценовом давлении, поскольку перегружен прошлыми шоками.
Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ
Также глава регулятора подчеркнула, что снижение инфляци на 4% врял ли существенно повлияет на динамику цен здесь и сейчас. В большей мере представители ЦБ полагаются на прогноз и текущие показатели устойчивого ценового давления, добавила она.
Ранее мы сообщили о том, что ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых.
Видео: YouTube / Банк России
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