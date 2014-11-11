Набиуллина озвучила прогноз годовой инфляции

По словам главы Банка России, весной можно рассчитывать на показатель ниже 4%.

В ближайшие месяцы годовая инфляция в России будет идти на снижение. Весной показатель может понизиться на 4%. Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции 16 декабря.

Из ее расчета будут выходить самые тяжелые по темпам роста цен месяцы этого года. Когда инфляция очень волатильна ее годовой показатель мало говорит о ценовом давлении, поскольку перегружен прошлыми шоками. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Также глава регулятора подчеркнула, что снижение инфляци на 4% врял ли существенно повлияет на динамику цен здесь и сейчас. В большей мере представители ЦБ полагаются на прогноз и текущие показатели устойчивого ценового давления, добавила она.

Ранее мы сообщили о том, что ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых.

Видео: YouTube / Банк России