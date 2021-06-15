В ЦБ оценили возможность легализации биткоина

Сальвадор стал первой страной в мире, где биткоин сделали официальной валютой.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме заявила, что ЦБ не планирует легализовывать биткоин, как это сделали в Сальвадоре.

По ее словам, практически ни одна страна в мире не допускает возможности признания биткоина официальной валютой. Набиуллина подчеркнула, что к цифровым активам регулятор относится сдержанно.

Это денежный суррогат, и мы против того, чтобы криптовалюты как частные цифровые, даже деньгами их не хочется называть, использовались для расчетов внутри страны, — сказала глава Центробанка.

Набиуллина отметил, что цифровой рубль может стать удобным платежным средством для россиян и бизнеса.

Видео: YouTube / Россия 24