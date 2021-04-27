В Петербурге стартовал Финансовый конгресс Банка России

Принять участие в одном из главных событий экономической сферы приехали руководители крупнейших игроков российского финансового рынка. Деловую программу первого дня Конгресса открыли в Большом концертном зале «Октябрьский».

Пленарную сессию, в которой приняли участие глава регулятора и руководители крупнейших банков, посвятили экономическому росту в условиях ограничений. Глава Центробанка Эльвина Набиуллина назвала процесс трансформации российской экономики марафонской дистанцией с препятствиями.

Эльвира Набиуллина, Председатель Центрального банка Российской Федерации:

Мне кажется, нам важно осмыслить нынешнюю ситуацию и понять, что это — длинный забег. Это не короткая дистанция, а действительно марафонская, причем по пересеченной местности и с препятствиями

Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Грефа призвал смотреть на ограничения для экономики как на новые возможности.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления ПАО Сбербанк:

Если есть проблема с кадрами, то сегодня есть огромное количество возможностей, как эту проблему можно решать. Экономика решает эту проблему через нетрадиционный метод. Такого в нашей новой истории не было. Я имею в виду резкий рост доходов практически во всех секторах экономики.

Глава Сбербанка также прокомментировал ситуацию на рынке ипотечного кредитования. По словам Германа Грефа, программа льготной ипотеки была необходима для поддержания экономики в условиях пандемии. Однако государственное субсидирование продлилось слишком долго, что отрицательно сказалось на доступности жилья. По мнению главы Сбера, сворачивание льготных программ не приведет к драматическим изменениям, но стабилизация рынка займет некоторое время.