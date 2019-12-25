Герман Греф: Наша задача — построить искусственный интеллект, который поможет человеку осознанно проживать свою жизнь

Об этом Президент, Председатель Правления Сбербанка рассказал на конференции "Больше чем обучение" в СберУниверситете.

Конференцию "Больше чем обучение", которая проводится уже в десятый раз, открыла дискуссия "Как найти своё "зачем" и мотивацию двигаться вперёд?" с участием Президента, Председателя Правления Сбербанка Германа Грефа и митрополита Симферопольского и Крымского Тихона.

Высокие темпы развития искусственного интеллекта — один из самых больших вызовов сегодня, отметил Герман Греф. Нарастает неопределённость. ИИ начинает выполнять задачи, которые считались исключительно человеческими. Мы всё чаще реагируем на изменения вместо того, чтобы создавать их самим. Отсюда возникают кризисы определённости, человеческой идентичности и субъектности. Искусственный интеллект становится ключевым драйвером перемен на уровне государств, компаний и людей. Но на этом фоне самое важное — ответить на главный вопрос: зачем? Что движет нами и к чему мы стремимся?

Герман Греф подчеркнул, что главное здесь — отделить самореализацию от самоутверждения, не подменять одно другим.

В жизни мы часто мечтаем заняться самореализацией, но занимаемся самоутверждением. На вопрос "зачем?" отвечает самореализация, которая заложена в нас органично. Конфликт между самореализацией и самоутверждением находится в природе человека. Занимаясь самоутверждением, человек не отвечает на вопрос "зачем?", а реализует собственное эго. А от самореализации он получает радость и ощущение того, что занимается своим делом. Про таких людей говорят — светлый человек. Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка

Отвечая на вопрос из зала о том, что делать с самореализацией, к которой может стремиться ИИ как новый субъект, Герман Греф подчеркнул, что пока искусственный интеллект ещё ребёнок. Любая большая языковая модель — это всего лишь продукт наших собственных знаний. Она обучается только на тех массивах, которые мы ей даём. Построить на таком фундаменте суперинтеллект нельзя, считает Президент банка. Для этого потребуется перестроить саму логику. Поэтому суперинтеллект возникнет, когда ИИ научится понимать физику мира, познавать его через разные сенсоры и начнёт постигать мир не на основе наших познаний, а на основе собственных выводов. В этом направлении сейчас движется физический искусственный интеллект (physical AI).

Нужно смотреть на глубину ответа искусственного интеллекта, а не на его скорость. Сейчас ИИ даёт правильный каркас, но он требует переосмысления. Последнее, что мне придёт в голову, это посоветоваться с ИИ по поводу собственных чувств, потому что в них очень много невербального. Здесь нужен именно человек, который умеет чувствовать и сопереживать. Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка

Опрос аудитории показал, что большинство (75%) испытывает интерес к ИИ. В тройку наиболее популярных ответов также вошли воодушевление и удивление.

Сейчас появились ИИ-модели, которые научились говорить и слушать одновременно. Но это умение важно и для человека. Есть люди, которые говорят — но не слышат, а слышат только себя. Есть люди, которые могут говорить и слушать одновременно, узнавая новое и меняя своё мнение по ходу разговора. Это часть саморефлексии, которую надо в себе развивать и которую ИИ никогда не заменит. Если человек осознанно управляет собой, ему нужно меньше времени тратить на самоутверждение и он может больше энергии приложить к самореализации. Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка

Поиск ответ на вопрос "зачем?" может стать одной из главных миссий человека, считает Герман Греф, ведь это неотъемлемый элемент дороги к счастью — главной цели любого человека, к которой каждый идёт своим путём.

Ещё одна важная тема — внутренняя свобода. Её часто сковывает страх. Одни люди, остаются внутренне свободными несмотря на обстоятельства, другие же выстраивают собственную клетку и пребывают в ней всю жизнь. Искусственный интеллект способен усилить свободу и креативность человека, считает Герман Греф. Он отметил, что при правильном использовании в процессе обучения в школах и вузах ИИ улучшает образовательные результаты. Но принципиально важно, как именно его используют и преподаватели, и ученики.

Задача Сбера — построить такой искусственный интеллект, чтобы он помог человеку в эпоху цифровых сервисов отсекать ненужный поток информации, которая засоряет его жизнь. Дать человеку возможность осознанно проживать свою жизнь здесь и сейчас. Нужно поставить ИИ на службу человеку. Создать инструменты, которые помогут человеку расширить горизонт планирования собственной жизни, ставить цели и достигать их. Отдать ИИ всю рутину и высвободить время на то, чтобы заниматься собой, своим интеллектом, развитием своей души, — вот самая достойная цель. Это очень важная задача — вернуть человека человеку. Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка

Конференция "Больше чем обучение" — проект СберУниверситета про обучение и развитие, который в 2026 году проходит в десятый раз. Тема года — "Научиться оптимизму: как найти новые возможности в современном мире". В 2026 году у конференции появились очные площадки в регионах России, а всего на ней выступили более 50 спикеров из бизнеса, науки, образования и искусства. Среди них — Герман Греф, Дэвид Иглмен, Александр Аузан, Андрей Курпатов и многие другие эксперты.

Ранее мы рассказывали, что в офисах Сбера в Санкт-Петербурге открылась выставка работ фестиваля ИИ-искусства "Гига-Арт".

Фото: пресс-служба Сбера