В офисах Сбера в Санкт-Петербурге открылась выставка работ фестиваля ИИ-искусства "Гига-Арт"

Посетители увидят креативные постеры и узнают, как современные ИИ-инструменты открывают новые возможности для творческого самовыражения.

Выставка картин, созданных петербуржцами с помощью нейросети ГигаЧат, открылась в офисах Сбера в Северной столице. Экспозиция посвящена 185-летию банка и стала частью всероссийского фестиваля ИИ-искусства "Гига-Арт". Познакомиться с работами можно до 13 ноября.

Посетители увидят креативные постеры и узнают, как современные ИИ-инструменты открывают новые возможности для творческого самовыражения.

Проект "Гига-Арт" посвящен переосмыслению образа России через призму технологий. Участникам предлагается сгенерировать изображения с помощью ГигаЧата на темы, связанные с культурными кодами страны, природой, региональным многообразием и явлениями, которые формируют наше представление о Родине. Среди предложенных тем – "Сказки", "Узоры", "Сцена", "Природа" и "Любовь". В фестивале может принять любой желающий: достаточно создать в ГигаЧате работу, вдохновленную культурой России. Лучшие произведения Сбер покажет на медиафасадах по всей стране с 26 октября по 4 ноября.

В год 185-летия Сбербанка нам особенно важно говорить о том, что технологии – это не только про эффективность, но и про творчество. Мы открыли эту выставку в наших офисах, чтобы как можно больше людей увидели, на что способно воображение, помноженное на технологии, как искусственный интеллект может быть не заменой художнику, а его соавтором. Сергей Фикс, заместитель председателя Северо-Западного банка Сбербанка

Адреса офисов банка, где представлены работы участников фестиваля "Гига-Арт":

• г. Колпино, ул. Ленина, 37;

• г. Ломоносов, ул. Михайловская, 40/7, стр.1;

• г. Санкт-Петербург, Новочеркасский пр-т., 26/16, лит. А;

• г. Санкт-Петербург, Московский пр-т., 220, лит. А;

• г. Санкт-Петербург, Вознесенский пр-т., 37;

• г. Санкт-Петербург, ул. Яхтенная, 10;

• г. Санкт-Петербург, пр-т Просвещения, 32;

• г. Санкт-Петербург, ул. Сенная, 5;

• г. Санкт-Петербург, Суворовский пр-т., 56;

• г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, 128;

• г. Санкт-Петербург, пр-т Просвещения, 53;

• г. Санкт-Петербург, ул. Бутлерова, 40.

Фото: пресс-служба Сбера