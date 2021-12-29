Российские банки раскритиковали новые предложения ЦБ по борьбе с мошенниками

Предложенные меры вызывают вопросы.

В Ассоциации банков России (АБР) заявили, что банки раскритиковали законопроект, который предложил Центробанк для борьбы с мошенниками. Об этом пишут "Известия".

Отмечается, что предложенные меры вызывают вопросы, которые касаются возможности их исполнения, а также последствий, если данные меры ошибочно применяет к клиенту. Речь идет об усложнении процедуры проведения операций: чтобы не только банк плательщика, но и банк получателя проверял денежные переводы на признаки мошенничества. Последний, в свою очередь, сможет ограничивать доступ к счету.

Как отметил вице-президент АБР Алексей Войлуков, вся ответственность перекладывается на банк, который получает платеж. Кроме того, новые правила могут привести к претензиям к финорганизациям.

Как сообщил регулятор, новых механизм уже обсуждался с участниками рынка. В настоящий момент законопроект дорабатывается.

Ранее мы писали, что цена на газ в Европе превысила 1 тыс. долларов за тысячу кубометров,

Фото: pixabay