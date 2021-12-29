Цена на газ в Европе превысила 1 тыс. долларов за тысячу кубометров

Рост составил порядка 13,7%.

В понедельник, 14 февраля, цена на газ в Европе на открытии торгов превысила 1 тыс. долларов за тысячу кубометров. Произошло это на фоне напряженности вокруг Украины. Так, рост цены составил порядка 13,7%. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Так, на хабе TTF в Нидерландах стоимость мартовского фьючерса поднялась до 1031,8 доллара за тысячу кубометров. Затем цена опустилась ниже тысячи долларов.

Напомним, что несколько стран, посольства которых находятся на Украине, сообщили об эвакуации своих сотрудников из страны. Некоторые страны такую возможность рассматривают.

Ранее мы писали, что курс доллара в ходе торгов на Мосбирже превысил 78 рублей.

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