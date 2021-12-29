Цены на газ в Европе обвалились из-за восстановления транзита через Украину

Цены упали на 9,1%.

На фоне восстановления транзита российского газа через Украину цены на газ в Европе упали на 9,1%. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на данные оператора Eustream.

Так, на обычный уровень вернулись поставки газа в Словакию через соединительный узел Велке-Капушаны на границе с Украиной. Потепление в Европе тоже оказало влияние на удешевление фьючерсов и поставки сжиженного природного газа (СПГ).

Ранее мы сообщали, что в феврале до 563 долларов за тысячу кубометров снизится стоимость российского газа для Молдавии.

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