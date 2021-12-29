"Газпром" нарастил транзит газа через Украину

При этом остаются невостребованными мощности трубы "Ямал — Европа".

"Газпром" нарастил транзит через украинскую газотранспортную систему (ГТС). Прокачка газа была увеличена с конца января.

Так, 1 февраля прокачка оказалась близка к максимальным контрактным обязательствам (106,7 млн кубометров). Затем показатель снизился до 80-90 млн кубометров.

В заявке на 7 февраля значатся 107,8 миллиона кубометров, максимальные контрактные обязательства "Газпрома" равны примерно 109 млн. Этот показатель может вырасти на 24% по сравнению со средним объемом прокачки на прошлой неделе.

При этом невостребованными остаются мощности "Ямал — Европа". В настоящий момент газопровод работает в реверсном режиме.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что от действий России будет зависеть запуск "Северного потока-2".

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