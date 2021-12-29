В Еврокомиссии заявили, что от действий России будет зависеть запуск "Северного потока-2"

Сейчас страны Европы активно ищут замену российскому газу.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в интервью Les Echos, что от действий России будет зависеть запуск газопровода "Северный поток — 2".

По ее словам, Россия использует газ в качестве инструмента давления на Европу. По этой причине, сказала она, "Северный поток — 2" из санкционных списков исключать нельзя.

Глава Еврокомиссии отметила, что "Газпром" сейчас должен до максимально возможных наращивать объемы поставок, так как в Европе в настоящее время высокий спрос на газ. Она считает, что политика "Газпрома" выглядит странной.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что Европа сейчас ищет замену поставкам из России. Прежде всего европейские страны опираются на США.

Ранее эксперты заявили, что курс рубля может рухнуть до 103 за доллар при отключении России от SWIFT.

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