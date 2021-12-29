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В феврале снизится стоимость российского газа для Молдавии
Сегодня, 11:31
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В феврале снизится стоимость российского газа для Молдавии

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Цена составит 563 доллара за тысячу кубометров.

В феврале этого года стоимость российского газа для Молдавии снизится до 563 долларов за тысячу кубометров. Для сравнения, ранее стоимость составляла 686,9 доллара за тысячу кубометров. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель правления газораспределительной компании "Молдовагаз" Вадим Чебан.

По предварительным расчетам, закупочная цена на природный газ для АО "Молдовагаз" в феврале составит $563 за 1 тыс. куб. м.

Вадим Чебан, глава газораспределительной компании "Молдовагаз"

В настоящий момент "отрицательные финансовые отклонения", составляет более 111 млн долларов. Снижение стоимости газа позволит предприятию компенсировать какую-то часть.

Ранее мы сообщали, что парламент Молдавии ввел режим ЧП из-за энергетического кризиса. Режим будет действовать на территории республики на протяжении 60 дней.

Фото: pixabay 

Теги: молдовагаз, российский газ
Категории: Лента новостей, Новости России,

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