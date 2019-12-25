Politico: страны ЕС поддержат запрет на импорт российского газа

По мнению экспертов, решение о запрете приведет к росту цен на энергоносители.

Cтраны Евросоюза поддержат запрет на импорт российского газа. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

Решение о полном запрете поставок газа из России могут принять сегодня, 20 октября. При этом отмечается, что министры энергетики стран ЕС не будут учитывать возражения Венгрии и Словакии, так как обе страны "саботировали санкции" против Москвы.

По мнению экспертов, решение о запрете импорта российского газа приведет к росту цен на энергоносители. Уточняется, что цены вырастут на 5-10% в среднесрочной перспективе. Еврокомиссия особенно подчеркивает, что данный запрет вводится навсегда и не будет ограничен по времени. Кроме того, запрет не является частью односторонних санкций.

Фото: pxhere.com