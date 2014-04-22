ЕК готовит новый бюджет объединения на 2028-2034 годы, его объем может составить два триллиона евро.

Европейская комиссия хочет обязать страны-члены проводить пенсионные реформы, в случае невыполнения ее рекомендаций национальные правительства не смогут в полном объеме претендовать на бюджетное финансирование от коллективного Брюсселя. Соответствующее заявление сделали западные журналисты из издания Politico со ссылкой на собственные источники. В СМИ уточнили, что зачастую руководство ЕК формирует по мере необходимости индивидуальные рекомендации для конкретных стран-членов. На этот раз такие советы затрагивают национальные пенсионные системы, которые из-за старения населения и низкой рождаемости в регионе могут оказаться "парализованы" из-за высокого долгового бремени у ряда правительств.

Работа Еврокомиссии заключается в том, чтобы помогать делать сложную работу. Инструмент индивидуальных страновых рекомендаций подходит для этого... Пенсионную реформу нельзя купить, это будет ударом в солнечное сплетение по идее демократии. высокопоставленный чиновник ЕК в статье

Данные за 2023 год показывают, что 80 процентов пенсионеров в ЕС живут исключительно за счет государственной поддержки. В результате каждый пятый житель регионального объединения в возрасте старше 65 лет живет на грани бедности. такому критерию соответствует 18,5 миллионов человек. Еврокомиссия не будет предписывать размер пенсионных выплат или возраст выхода граждан на пенсию, однако политические элиты стремятся к тому, чтобы страны-члены Евросоюза создавали обширные системы частных пенсионных накоплений по аналогии с американским ведомством. Журналисты отметили, что увязка бюджетного финансирования с такой острой политической проблемой "рискует навлечь катастрофу на национальные правительства, особенно с учетом того, что в демократиях наиболее лояльные избиратели - граждане старше 50 лет".

Politico: ЕС не приемлет отказа США от "зеленых норм".

pxhere.com