Politico: ЕС не приемлет отказа США от "зеленых норм"

В Еврокомиссии рассказали о "красных линиях" в отношениях с Вашингтоном.

Европейский союз не будет делать исключения для американских компаний в сфере соблюдения норм, направленных на борьбу с климатическими изменениями, так как для регионального сообщества это будет означать пересечение "красных линий". Соответствующее заявление сделали западные журналисты из издания Politico со ссылкой на собственные источники. Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на документ вашингтонской администрации утверждала, что Белый дом запросил освободить действующие в странах-членах ЕС американские компании от обязательств по предоставлению местным регуляторам "планов по климатическому переходу". Требования носили односторонний характер и не предполагали никаких уступок в качестве ответной реакции. Посол одной из стран-членов ЕС в комментарии для СМИ добавил, что американцев есть свои красные линии", а у Евросоюза будут свои.

Мы всегда говорили, что не ведем переговоры по этим вопросам. неназванный представитель Еврокомиссии

Напомним, что закрытое заседание с участием послов стран Евросоюза состоялось 8 октября. По данным газеты, генеральный директор ЕК по вопросам торговли Сабина Вейанд указала коллегам, что региональное сообщество не будет использовать этот документ как основу для переговоров. Послам не дали ознакомиться с содержанием принятого документа. Позже официальный представитель ЕК Олоф Гилл на брифинге с корреспондентами в Брюсселе отказался подтвердить получение такого документа. Он добавил, что Евросоюз "не собирается отменять ни один из своих законов".

